«Нам-то, сборной, что от этого?» Карпин — о паспортах России Малкома и Клаудиньо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал рассуждать о перспективах бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо в российской национальной команде после получения ими гражданства России.

«Будет ли возможность заиграть Малкома и Клаудиньо за сборную России? Когда? Что вы всегда бежите впереди паровоза? Когда может представиться такая теоретическая возможность? Появится возможность, тогда и будем разговаривать, а сейчас в чём смысл про это говорить?

Получили паспорта — и хорошо. Кого‑то это напрягает или кому‑то мешает? Или кому‑то помогает на данный момент? Возможно, «Зениту» помогает, наверное. А нам‑то, сборной, что от этого?» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Малком получит возможность выступать за сборную России с 2024 года, Клаудиньо — с 2026 года. Оба игрока получили гражданство России после указа президента Владимира Путина.