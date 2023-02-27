Варан: когда ты на вершине, то не сможешь достичь ничего большего, ведь ты уже там

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что ему гораздо интереснее расти вместе с командой, чем постоянно выигрывать трофеи.

«Честно говоря, лучше, когда ты только растёшь, а не уже достиг вершины, потому что, когда ты наверху, единственное, что может произойти — ты разочаруешься. Ты не сможешь достичь ничего большего, потому что ты уже там. Когда же ты можешь расти вместе с командой, то это прекрасное чувство.

Я разговаривал об этом с Серхио Рамосом в «Реале». Тогда мы много выигрывали, но до этого было то же самое. В «Реале» мы не могли выиграть годами, это продолжалось очень долгое время, но когда мы выиграли, это не изменило нашего менталитета, лишь укрепило нашу веру в себя. Когда вы побеждаете, вы начинаете думать: «Хорошо, мы сделали это, так что теперь мы можем сделать это снова». Мы говорим о менталитете победителей, и когда вы начинаете выигрывать, вы хотите выигрывать ещё больше», — приводит слова Варана Manchester Evening News.

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