Каземиро и Варан завоевали 14-й совместный титул и первый — в составе «Манчестер Юнайтед»

Игроки «Манчестер Юнайтед» Каземиро и Рафаэль Варан, которые ранее вместе выступали в составе «Реала», завоевали свой первый трофей в стане «красных дьяволов» после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка лиги. В общей сложности это их 14-й совместный титул, сообщает портал Squawka.
В составе мадридского клуба они четыре раза побеждали в Лиге чемпионов, по два раза – в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды – в клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА, а один раз Варан и Каземиро выиграли со «сливочными» Кубок Испании.
На 33-й минуте финального матча счёт открыл бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро. Он головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного с левого фланга. На 39-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» и пробил по воротам Лориса Кариуса. Мяч влетел в сетку после рикошета от защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана — 2:0.
«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги в шестой раз.
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»
- 26 февраля 2023
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