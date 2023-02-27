Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Головин правильно сделал, что продлил контракт с «Монако»

Александр Мостовой: Головин правильно сделал, что продлил контракт с «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о продлении контракта российского полузащитника Александра Головина с французским «Монако».

«На эту тему много раз высказывался, когда возникали вопросы, что у Головина есть предложения от других клубов. Конечно, когда зовут в клуб, где в два-три раза больше дают денег — можно подумать. Но когда ты живёшь в центре Европы в королевстве Монако с сумасшедшими бытовыми условиями… К тому же это безналоговое государство.

«Монако» всё время играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Ты там пять лет: быт и язык — всё в твою сторону. Ещё и один из лидеров команды. Головин правильно сделал, что продлил контракт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Александр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023