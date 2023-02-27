«Спартак» анонсировал матч с «Локомотивом» в стиле игры Atomic Heart. Фото
Поделиться
Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал анонс к ответному матчу Фонбет Кубка России Пути РПЛ с «Локомотивом». Он сделан в стиле игры Atomic Heart, а главными героями выступили защитник Георгий Джикия и одна из роботов-балерин.
«Агент Д-14 и его команда к выполнению задания готовы», — подписан постер.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной версии СССР. По сюжету тайтла Советский Союз становится одной из ведущих стран мира, а игрокам выпадает роль майора Сергея Нечаева, который должен остановить взбунтовавшихся роботов и спасти страну.
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
15:55
-
15:52
-
15:43
-
15:43
-
15:42
-
15:28
-
15:18
-
15:15
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:54
-
14:51
-
14:38
-
14:31
-
14:30
-
14:24
-
14:15
-
14:07
-
14:06
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
13:28
-
13:25
-
13:15
-
13:02
-
12:58
-
12:47
-
12:45
-
12:34
Партнерский контент