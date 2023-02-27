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«Спартак» анонсировал матч с «Локомотивом» в стиле игры Atomic Heart. Фото

«Спартак» анонсировал матч с «Локомотивом» в стиле игры Atomic Heart. Фото
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Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал анонс к ответному матчу Фонбет Кубка России Пути РПЛ с «Локомотивом». Он сделан в стиле игры Atomic Heart, а главными героями выступили защитник Георгий Джикия и одна из роботов-балерин.

«Агент Д-14 и его команда к выполнению задания готовы», — подписан постер.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной версии СССР. По сюжету тайтла Советский Союз становится одной из ведущих стран мира, а игрокам выпадает роль майора Сергея Нечаева, который должен остановить взбунтовавшихся роботов и спасти страну.

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