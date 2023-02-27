«Пари НН» обыграл «Звезду» и вышел во второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 27 февраля, состоялся матч первого этапа 1/4 финала Кубка России (Пути регионов), в котором встретились «Звезда» и «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге и завершилась победой нижегородской команды со счётом 2:0.
В первом тайме, на 34-й минуте игры, в составе «Нижнего Новгорода» отметился Никита Каккоев. Удвоил преимущество нижегородцев Даниил Корнюшин на 64-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Пари НН».
Таким образом, «Пари Нижний Новгород» вышел во второй этап 1/4 финала Пути регионов. В этом раунде победители первого этапа четвертьфинала Пути регионов встретятся с проигравшими командами на стадии 1/4 финала в Пути РПЛ. Что касается «Звезды», то петербургская команда покидает нынешний розыгрыш Кубка России.
- 27 февраля 2023
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