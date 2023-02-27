Гвардиола: когда думаешь, что всё под контролем, реальность может ударить по лицу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, будет ли опыт «горожан» определяющим в гонке за титул Премьер-лиги на финише сезона. Напомним, манкунианцы отстают от лидирующего «Арсенала» на два очка, но у «канониров» есть матч в запасе.
«Я хотел бы сказать да, что опыт может определить многое, но я не знаю. Такова реальность — каждый сезон совершенно другой. Я всегда даю своим игрокам показательный пример такого рода вещей из Лиги чемпионов, когда много лет назад «Милан» играл с «Ливерпулем» в финале, и последние совершили знаменитый камбэк под руководством Рафаэля Бенитеса.
«Милан» вёл 3:0 к перерыву, и у них был самый опытный состав, который я когда-либо видел, с Мальдини, Кафу, Гаттузо, Карло Анчелотти в качестве главного тренера, и в итоге они проиграли. Из моего небольшого опыта, когда вы думаете, что всё под контролем, и точно знаете, что произойдёт, реальность может ударить вас по лицу, и тогда вы увидите совершенно новую картину. Это правда», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона:
- 27 февраля 2023
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
16:56
-
16:55
-
16:40
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:16
-
16:09
-
16:08
-
15:55
-
15:52
-
15:43
-
15:43
-
15:42
-
15:28
-
15:18
-
15:15
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:54
-
14:51
-
14:38
-
14:31
-
14:30
-
14:24
-
14:15
-
14:07
-
14:06
-
14:00
-
13:59
-
13:58