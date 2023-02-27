Гвардиола: когда думаешь, что всё под контролем, реальность может ударить по лицу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, будет ли опыт «горожан» определяющим в гонке за титул Премьер-лиги на финише сезона. Напомним, манкунианцы отстают от лидирующего «Арсенала» на два очка, но у «канониров» есть матч в запасе.

«Я хотел бы сказать да, что опыт может определить многое, но я не знаю. Такова реальность — каждый сезон совершенно другой. Я всегда даю своим игрокам показательный пример такого рода вещей из Лиги чемпионов, когда много лет назад «Милан» играл с «Ливерпулем» в финале, и последние совершили знаменитый камбэк под руководством Рафаэля Бенитеса.

«Милан» вёл 3:0 к перерыву, и у них был самый опытный состав, который я когда-либо видел, с Мальдини, Кафу, Гаттузо, Карло Анчелотти в качестве главного тренера, и в итоге они проиграли. Из моего небольшого опыта, когда вы думаете, что всё под контролем, и точно знаете, что произойдёт, реальность может ударить вас по лицу, и тогда вы увидите совершенно новую картину. Это правда», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: