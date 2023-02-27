Нони Мадуэке: если ты родом из Лондона, то какой клуб может быть лучше «Челси»?
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Полузащитник «Челси» Нони Мадуэке, который перешёл в английский клуб зимой из ПСВ, считает, что синие — лучший лондонский клуб. Отметим, что 20-летний англичанин — воспитанник академии другой столичной команды — «Тоттенхэм Хотспур».
«Я хотел вернуться домой и играть в английской Премьер-лиге. Если ты родом из Лондона, то какой клуб может быть лучше, чем «Челси»?» — приводит слова Мадуэке журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Нони Мадуэке тренировался в системе «шпор» с 2014 по 2018 год, после чего переехал в Нидерланды. После перехода в «Челси» он успел принять участие в трёх встречах, но не сумел записать на свой счёт результативных действий.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии:
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