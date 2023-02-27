«Мы очень разочарованы, нам нужно совершенствоваться». Кулибали — о сезоне «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал поражение команды в матче АПЛ от «Тоттенхэма» (0:2) и оценил сложившуюся ситуацию с положением команды в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Мы очень разочарованы. Мы, как и всегда, подошли к этой игре с желанием победить. Мы знали, что это будет сложный матч, это дерби Лондона, мы понимали, что «Тоттенхэм» начнёт матч большими силами, гонимый домашними трибунами.

Мы знаем, что нам нужно совершенствоваться. Мы много чего пробуем на тренировках, и во время матчей пытаемся найти правильные комбинации, чтобы забить гол. Сейчас всё тяжело. Игроки, болельщики, мы все должны держаться вместе. Мы будем очень усердно работать, чтобы выйти из этой ситуации», — приводит слова Кулибали официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне, набрав 31 очко после 24 сыгранных матчей.

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии