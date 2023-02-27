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Глушаков — о Дмитрии Комбарове: мне непривычно видеть его тренером

Глушаков — о Дмитрии Комбарове: мне непривычно видеть его тренером
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков после кубковой встречи с петербургской «Звездой» (2:0) высказался о своём бывшем одноклубнике по «Спартаку», а ныне главном тренере петербуржцев Дмитрии Комбарове.

«Мне непривычно видеть его тренером. Впервые столкнулся с тем, что бывший партнёр тренирует соперника. Очень необычно. Но я понимаю, что время идёт, и Дмитрий Владимирович решил закончить карьеру игрока, начал новый путь. Желаю ему удачи и карьерного роста. Мы поговорили с ним после игры, было очень приятно. Возможно, вечером посидим ещё, выпьем чаю.

Кстати, не исключаю, что когда-нибудь команда, где я буду тренером, сыграет против команды Комбарова. Но это вопрос будущего, пока все мысли о выступлении за «Нижний». Здорово, что мы начали с победы», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

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