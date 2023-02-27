Глушаков — о Дмитрии Комбарове: мне непривычно видеть его тренером

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков после кубковой встречи с петербургской «Звездой» (2:0) высказался о своём бывшем одноклубнике по «Спартаку», а ныне главном тренере петербуржцев Дмитрии Комбарове.
«Мне непривычно видеть его тренером. Впервые столкнулся с тем, что бывший партнёр тренирует соперника. Очень необычно. Но я понимаю, что время идёт, и Дмитрий Владимирович решил закончить карьеру игрока, начал новый путь. Желаю ему удачи и карьерного роста. Мы поговорили с ним после игры, было очень приятно. Возможно, вечером посидим ещё, выпьем чаю.
Кстати, не исключаю, что когда-нибудь команда, где я буду тренером, сыграет против команды Комбарова. Но это вопрос будущего, пока все мысли о выступлении за «Нижний». Здорово, что мы начали с победы», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.
- 27 февраля 2023
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:54
-
18:47
-
18:46
-
18:38
-
18:35
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
18:02
-
17:43
-
17:40
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:24
-
17:18
-
16:56
-
16:55
-
16:40
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:16
-
16:09
-
16:08
-
15:55
-
15:52
-
15:43
-
15:43
-
15:42