Тренер «Пари НН» Горлов прокомментировал победу в матче со «Звездой»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов подвёл итоги матча Кубка России со «Звездой» (2:0).

«Тяжёлый кубковый матч. Была задача – пройти в следующий раунд. Мы выполнили её, потратив, наверное, столько сил, сколько было нужно. Может, быть выиграли не так ярко, но на данном этапе главное для нас – результат. Хочу отметить соперника. В «Звезде» собраны организованные, талантливые ребята. Думаю, многие из них будут играть в РПЛ.

Тяжело ли играть в феврале? Думаю, не стоит рассуждать на эту тему. Есть дата матча, все её знали. Могло быть ещё холоднее. Когда мы уезжали из Нижнего, было минус 17. Какие бы погодные условия ни были, мы должны адаптироваться к ним и порадовать наших болельщиков. Безусловно, сделали кое-какие коррективы, учитывая различные нюансы, такие как искусственное поле, например», — приводит слова Горлова официальный сайт нижегородского клуба.