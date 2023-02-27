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Сулейманов отдал другу приз лучшего игрока матча со «Звездой»

Сулейманов отдал другу приз лучшего игрока матча со «Звездой»
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов отдал приз лучшего игрока матча со «Звездой» (2:0) партнёру по команде, защитнику Тимуру Каккоеву.

«Спасибо болельщикам за то, что выбрали. Мне очень приятно за эту награду. Но в этом матче немало сделал мой друг по команде, который меня постоянно мотивирует. Будь добр, забери эту статуэтку», — приводит слова Сулейманова «Матч Премьер».

Никита Каккоев открыл счёт в матче на 34-й минуте. Второй гол забил Даниил Корнюшин. Таким образом, «Пари Нижний Новгород» вышел во второй этап 1/4 финала Пути регионов. В этом раунде победители первого этапа четвертьфинала Пути регионов встретятся с проигравшими командами на стадии 1/4 финала в Пути РПЛ. «Звезда» завершила выступление в турнире.

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