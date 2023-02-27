Саймон Джордан — об угрозах в адрес Поттера: такова работа тренера, здесь нужна сила духа

Футбольный эксперт Саймон Джордан поделился мнением об угрозах в адрес главного тренера «Челси» Грэма Поттера и его семьи, а также посоветовал наставнику синих не обращать внимания на критиков и сосредоточиться на своей работе.

«Я не хочу преуменьшать ничьи чувства, но когда кто-то говорит о вас что-то плохое, то не обязательно здесь таится явная угроза. Больше похоже на трайбализм и футбольные эмоции. Вот почему вы работаете, получая € 13 млн в год, потому что, если бы не было таких эмоций, эти парни на поле не получали бы тех наград, которые они имеют.

Я действительно устал от того, что кто-то разыгрывает карту ментального здоровья каждый раз, когда оказывается давление. Такова работа, которой вы занимаетесь. Вы крупный менеджер, и вы должны обладать стойкостью и силой духа — это моё мнение.

Вы должны игнорировать фоновый шум от совершенно незнакомых людей и сосредоточиться на основе вашей профессии — победах в футбольных матчах. Так что надо игнорировать сумасшедших, которые посылают вам ужасные сообщения, потому что они не имеют никакого значения, их нет в вашей жизни», — приводит слова Джордана talkSPORT.

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