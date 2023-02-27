Паулета — о 200-м голе Мбаппе за «ПСЖ»: мы видим явление, которое войдёт в историю

Бывший форвард «ПСЖ» Педру Паулета, который занимает пятую позицию в рейтинге лучших бомбардиров столичного клуба в истории, отреагировал на достижение нападающего команды Килиана Мбаппе. Француз в матче Лиги 1 с «Марселем» оформил дубль и достиг отметки в 200 забитых мячей за клуб, догнав рекордсмена – Эдинсона Кавани.
«Мы видим явление, которое войдёт в историю. На сегодняшний день он лучший игрок в мире. Он заслужил этот рекорд, я надеюсь, он будет забивать за «ПСЖ» ещё очень долго.
Когда он включается, защитники не могут его остановить. Он забивает голы, но, кроме того, отдаёт передачи вроде той, которую он сделал Месси в игре с «Марселем». Это был гениальный проход. Он увидел то, чего не видели другие», — приводит слова Паулеты L'Équipe.
Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»:
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