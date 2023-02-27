Видео: игроки «Локомотива» просят назначить пенальти после падения Миранчука

Продолжается матч Кубка России, в котором встречаются «Спартак» и «Локомотив». На 42-й минуте нападающий «Локомотива» Антон Миранчук упал в штрафной площади соперника после контракта с Даниилом Хлусевичем.

Игроки «Локомотива» стали просить арбитра матча Сергея Иванова назначить пенальти. После консультации с VAR судья не стал указывать на «точку».

Первый тайм матча завершился со счётом 1:1. На 15-й минуте полузащитник красно-белых Михаил Игнатов открыл счёт, но в ответной атаке Антон Миранчук забил ответный мяч

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.