«Тен Хаг идёт правильным путём». Фергюсон — о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон после победы команды в финале Кубка лиги над «Ньюкаслом» (2:0) поделился мнением о нынешнем наставнике «красных дьяволов» Эрике тен Хаге.

«Ранее тен Хаг сказал, что «Манчестер Юнайтед» основан на успехе, и я думаю, что он прав. Эрик идёт правильным путём. Его подписания были действительно хорошими, я думаю, что это сыграло ключевую роль.

И у него есть контроль над командой, что крайне, крайне важно для него. Когда ты приходишь в «Манчестер Юнайтед», то пытаешься сразу же поставить хорошую игру и добиться результата, и у него это получилось», — приводит слова Фергюсона Manchester Evening News.

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