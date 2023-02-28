«Лацио» в концовке добился победы в матче с «Сампдорией» и обошёл «Рому» в таблице Серии А

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» принимал «Сампдорию». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Финальный свисток главного арбитра Андреа Коломбо зафиксировал победу хозяев — 1:0.

В первом тайме «орлы» имели серьёзное преимущество по владению мячом, а также нанесли по воротам генуэзцев восемь ударов, один из которых пришёлся в створ, но не сумели выйти вперёд. Во второй половине игры гости сумели выровнять игру, но именно римская команда сумела забить единственный мяч – его автором стал Луис Альберто, поразивший ворота соперника на 80-й минуте.

«Лацио» набрал 45 очков и поднялся на четвёртую позицию в турнирной таблице Серии А, обойдя принципиальных соперников из «Ромы». В активе «Сампдории» 11 очков – команда на предпоследнем, 19-м месте.

Возглавляет итальянское первенство «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти имеют преимущество в 18 очков над ближайшими преследователями.