«Лацио» в концовке добился победы в матче с «Сампдорией» и обошёл «Рому» в таблице Серии А

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» принимал «Сампдорию». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Финальный свисток главного арбитра Андреа Коломбо зафиксировал победу хозяев — 1:0.
В первом тайме «орлы» имели серьёзное преимущество по владению мячом, а также нанесли по воротам генуэзцев восемь ударов, один из которых пришёлся в створ, но не сумели выйти вперёд. Во второй половине игры гости сумели выровнять игру, но именно римская команда сумела забить единственный мяч – его автором стал Луис Альберто, поразивший ворота соперника на 80-й минуте.
«Лацио» набрал 45 очков и поднялся на четвёртую позицию в турнирной таблице Серии А, обойдя принципиальных соперников из «Ромы». В активе «Сампдории» 11 очков – команда на предпоследнем, 19-м месте.
Возглавляет итальянское первенство «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти имеют преимущество в 18 очков над ближайшими преследователями.
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