Фергюсон: к сожалению, Рашфорд является для «Манчестер Юнайтед» основным источником голов
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о форварде клуба Маркусе Рашфорде.
«Не считаю, что он форвард. Он фантастически действует с левого фланга. Маркус всегда хорошо реализует моменты. К сожалению, Рашфорд является для нас основным источником голов. Не помешал бы ещё один», — приводятся слова Фергюсона в «твиттере» United Zone.
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» стал победителем Кубка английской лиги, обыграв в решающем матче «Ньюкасл» (2:0).
В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и 9 результативных передач. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.
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