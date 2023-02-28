Экс-тренер ЦСКА: зачем Головину дальше болтаться в «Монако»? Должны быть новые цели

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев высказался о продлении контракта российского полузащитника Александра Головина с «Монако».

«Может, Головин не верит в свои силы. Или не хочет попасть в команду, где решают серьёзные задачи. «Монако» — клуб, который как раз и готовит футболистов под продажу. Удивительно, что это не работает на Головина. Но если он там останется ещё на несколько лет, то уже никуда и не уйдёт. У него есть хорошие качества, чтобы попробовать пробиться в более серьезном чемпионате. Может, пойти на какие-то жертвы. Он способен играть в более солидной лиге. И добиваться чего-то большего.

Для Франции он хороший футболист. Может, посчитал, что синица в руках лучше, чем журавль в небе. Но должны сохраняться амбиции постоянно играть в Лиге чемпионов, бороться за победу в чемпионате. В «Монако» ему этой возможности не дадут.

Что там продолжать болтаться? Спорт — это про новые цели и задачи. Ему давно пора делать следующий шаг. Я бы на его месте поступил иначе. Хотя, может, здоровья не хватает перейти в более сильный чемпионат. Мы причин не знаем», — приводи слова Костылева «РБ Спорт».