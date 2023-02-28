Игрок «Урала» Егорычев: цель — прогрессировать и уехать в Европу. Считаю, всё возможно!

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев признался, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Также 25-летний футболист рассказал, что ставит перед собой цель уехать играть в Европу. По его словам, перебраться в один из европейских чемпионатов — вполне реальная задача.

«Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов. Но это именно мечта, а цель — прогрессировать и уехать в Европу. Можно, конечно, размышлять, что это нереально и что в Европе нас сейчас никто не ждёт. Но, на мой взгляд, это очень ограниченные убеждения. Считаю, всё возможно!» — приводит слова Андрея Егорычева «Спорт-экспресс».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Егорычев провёл за «Урал» 15 матчей во всех турнирах. 30-летний футболист записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.