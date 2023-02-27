Гаджиев: нельзя сказать, что в «Торпедо» пришёл Талалаев и они начнут играть, как «Милан»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об игре московского «Торпедо».
«По одной игре я никогда не брался судить. Тем более мы знаем много примеров, когда клубы из Первой лиги далеко проходили, в прошлом году в полуфинале были «Алания» и «Енисей», поэтому здесь ничего удивительного нет. В силу выступлений «Торпедо» в первой части сезона, им крайне будет тяжело остаться в РПЛ.
От тренера действительно многое зависит, но тренеры – не фокусники и не чудотворцы. Задача тренера, чтобы его команда играла на уровне своих способностей, чтоб каждый игрок вышел на максимальный для себя уровень.
Мы не можем сказать, что пришёл Талалаев – и они начнут играть, как «Милан». Они должны выйти на свой уровень, а поможет ли этот уровень, позволит ли отыграть все потерянные очки в первой части сезона? Ситуация крайнее сложная, но не безнадёжная, команды выходили из последних мест, но далеко не всегда.
Шансы остаться в РПЛ – невелики. Если всё очень удачно сложится для них и они сумеют сохранить место в Премьер-лиге, то это будет небольшим футбольным подвигом», – приводит слова Гаджиева Metaratings.
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