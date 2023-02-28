Балахнин: если Дзюба будет так хорош, чтобы оказаться в сборной, то почему нет?

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин отреагировал на слова Валерия Карпина, который заявил, что намерен вызывать в национальную команду игроков возрастом до 30 лет, поэтому вариант с Артёмом Дзюбой неактуален. По мнению Балахнина, тренер должен исходить не из возраста в паспорте, а из качества футболиста.

«Сборная проводит неофициальные игры. Они ни на что не влияют. И все прекрасно понимают, что в ближайшие три года официальных не будет. Поэтому объективно надо смотреть команду на будущее. Вот тренер и ищет варианты. Ведёт поиски людей, которые будут в сборной через три-четыре года.

Дзюба хочет вернуться в сборную, но Карпин не хочет его вызывать — отразится ли это на мотивации игрока? Думаю, нет. У него есть и другие источники мотивации. Он всегда хочет доказывать. Настрой будет максимальный и без сборной.

Я ничего не исключаю. Если Дзюба будет так хорош, чтобы оказаться в сборной, то почему нет? Лучших надо поощрять. Сборная – для лучших. Но станет ли Дзюба таковым – я не знаю. Всё зависит от него. Вызывать игроков только по паспорту – это странно. Если ветераны лучше и очень хотят быть в сборной – это не обязательно игнорировать», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».