Балахнин: если Дзюба будет так хорош, чтобы оказаться в сборной, то почему нет?

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин отреагировал на слова Валерия Карпина, который заявил, что намерен вызывать в национальную команду игроков возрастом до 30 лет, поэтому вариант с Артёмом Дзюбой неактуален. По мнению Балахнина, тренер должен исходить не из возраста в паспорте, а из качества футболиста.
«Сборная проводит неофициальные игры. Они ни на что не влияют. И все прекрасно понимают, что в ближайшие три года официальных не будет. Поэтому объективно надо смотреть команду на будущее. Вот тренер и ищет варианты. Ведёт поиски людей, которые будут в сборной через три-четыре года.
Дзюба хочет вернуться в сборную, но Карпин не хочет его вызывать — отразится ли это на мотивации игрока? Думаю, нет. У него есть и другие источники мотивации. Он всегда хочет доказывать. Настрой будет максимальный и без сборной.
Я ничего не исключаю. Если Дзюба будет так хорош, чтобы оказаться в сборной, то почему нет? Лучших надо поощрять. Сборная – для лучших. Но станет ли Дзюба таковым – я не знаю. Всё зависит от него. Вызывать игроков только по паспорту – это странно. Если ветераны лучше и очень хотят быть в сборной – это не обязательно игнорировать», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
- 28 февраля 2023
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