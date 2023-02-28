Капитан «Фиорентины» Бираги забил с центра поля в ворота «Вероны» в матче Серии А

Капитан и защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги отметился голом с центра поля в ворота «Вероны» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Одноклубник Бираги Роландо Мандрагора получил по ногам вблизи центральной линии поля. Пока футболисты соперника готовились к штрафному со стороны «Фиорентины», Бираги моментально нанёс удар, застав врасплох вратаря «Вероны» Лоренцо Монтипо. Игроки «Вероны» пытались апеллировать к судье, но безрезультатно.

В нынешнем сезоне 30-летний Бираги забил свой второй мяч. Также на его счету семь результативных передач в 32 встречах.

«Фиорентина» набрала 28 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место. В следующем туре «фиалки» сыграют дома с «Миланом». Встреча состоится 5 марта.