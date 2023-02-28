Капитан «Фиорентины» Бираги забил с центра поля в ворота «Вероны» в матче Серии А
Поделиться
Капитан и защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги отметился голом с центра поля в ворота «Вероны» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Одноклубник Бираги Роландо Мандрагора получил по ногам вблизи центральной линии поля. Пока футболисты соперника готовились к штрафному со стороны «Фиорентины», Бираги моментально нанёс удар, застав врасплох вратаря «Вероны» Лоренцо Монтипо. Игроки «Вероны» пытались апеллировать к судье, но безрезультатно.
В нынешнем сезоне 30-летний Бираги забил свой второй мяч. Также на его счету семь результативных передач в 32 встречах.
«Фиорентина» набрала 28 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место. В следующем туре «фиалки» сыграют дома с «Миланом». Встреча состоится 5 марта.
Новость по теме«Фиорентина» на выезде разгромила «Верону» в матче Серии А
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
13:20
-
13:13
-
13:13
-
13:08
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:42
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:23
-
12:20
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
11:59
-
11:49
-
11:44
-
11:41
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
11:11
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:46
-
10:44
Партнерский контент