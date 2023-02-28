Игрок «Краснодара» Черников: есть шанс пройти ЦСКА. Вспомните игру «Барселона» — «ПСЖ»
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в преддверии ответного матча с ЦСКА в Кубке России заявил, что его команда имеет шанс пройти соперника, несмотря на поражение в Москве со счётом 0:3.
«У «Краснодара» есть шанс отыграться с 0:3. Вспомните игру «Барселона» — «ПСЖ». Плюс там ещё было правило выездного гола… Шансы пройти ЦСКА точно есть», — сказал Черников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В первом матче голы в ворота «быков» забивали Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный, а полузащитник красно-синих Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти. Матч в Краснодаре состоится сегодня, 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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