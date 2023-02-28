Источник: «Челси» договорился с Канте о продлении контракта до 2026 года

Лондонский «Челси» договорился о продлении контракта с французским полузащитником Н`Голо Канте. Действующее соглашение игрока истекает в 2023 году, а после пролонгации хавбек останется в Лондоне до 2026 года, кроме того, синие включат в новый контракт возможность продления сотрудничества ещё на год, сообщает Footmercato.
Француз прекрасно чувствует себя в английской столице и не хочет покидать команду. Он рассчитывает составить связку в центре поля с новичком «Челси» — аргентинским полузащитником Энцо Фернандесом.
Ранее появилась информация, что Канте может покинуть «Челси» в конце сезона. Игроком интересовалась «Барселона». Всего за синих Канте сыграл 262 матча, в которых забил 13 голов и сделал 15 голевых передач.
У кого в АПЛ самый крупный контракт?
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