Канте ведёт переговоры о продлении контракта с «Челси». Игрок хочет остаться в клубе

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте хочет остаться в лондонском клубе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Спортсмен искренне хочет остаться в составе лондонского коллектива.

По информации источника, синие ведут переговоры о продлении контракта с французским полузащитником. Сейчас стороны договариваются о длительности нового соглашения. Канте любит «Челси» и всегда хотел остаться в клубе.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

Ранее появилась информация, что Канте может покинуть «Челси» в конце сезона. Игроком интересовалась «Барселона». Всего за синих Канте сыграл 262 матча, в которых забил 13 голов и сделал 15 голевых передач.

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