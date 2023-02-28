Боков: Головин очень ценен для «Монако». Клуб пытается удержать его всеми способами

Бывший тренер академии ЦСКА Максим Боков высказался о продлении контракта российского полузащитника Александра Головина с «Монако». Напомним, 26-летний футболист подписал новое соглашение с французским клубом до конца сезона-2025/2026.
«Чемпионат Франции – один из топовых в Европе. А продление контракта говорит о том, что Головин очень ценен для «Монако». И логично, что они хотят сохранить его на как можно более долгий срок. Стараются удержать его всеми способами. Он себе сделал имя в России, Франции, посмотрим, что будет дальше.
Амбиции поиграть в более сильных клубах? Без амбиций нечего играть в футбол. У каждого уважающего себя спортсмена они должны быть. Саша не исключение. У него есть амбиции. И продление контракта ни в коем случае не говорит о том, что у него их нет. Это хорошее решение. А дальше видно будет.
Мы можем гадать, готов или нет он к другому уровню. Будет понятно, только когда он туда перейдёт, и перейдёт ли. Он однозначно готов к французскому чемпионату. А дальше посмотрим», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».
- 28 февраля 2023
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