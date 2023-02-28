Далич: я не голосовал на премии The Best. Хочу видеть больше уважения к Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не принимал участия в голосовании на премию FIFA The Best.

«Я хочу видеть больше уважения со стороны ФИФА к Хорватии и к нашей сборной. Федерация должна признать, что маленькое государство может соперничать с величайшими футбольными нациями и быть прекрасным прецедентом для всего мирового футбола», — цитирует Далича пресс-служба сборной.

Напомним, лучшим тренером года был признан наставник национальной команды Аргентины Лионель Скалони. Его команда в финальном матче чемпионата мира обыграла Францию (3:3, 4:2 в серии пенальти). Победа на чемпионате мира стала для Аргентины третьей в истории.

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