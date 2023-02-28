Президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи подозревают в участии в похищении человека

Президента и генерального директора французского «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи подозревают в участии в похищении человека. Парижский суд начал судебное расследование.
Как сообщает AFP, обвинения касаются предполагаемого похищения и пыток 42-летнего лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, который утверждает, что его похитили в Катаре в январе 2020 года. После ареста бен Абдеррахман на протяжении шести месяцев подвергался пыткам, а затем был переведён под домашний арест. Бен Абдеррахман смог покинуть Катар только в ноябре 2020 года, после подписания документа о неразглашении информации о Нассере Аль-Хелаифи.
Информация, хранившаяся у бен Абдеррахмана, могла иметь отношение к присуждению Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, а также к передаче телевизионных прав на чемпионаты мира по футболу 2026 и 2030 года компании BeIN Media, председателем которой является Аль-Хелаифи.
- 28 февраля 2023
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