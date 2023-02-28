Игорь Дивеев: через час после матча начинается жор — сразу хочется пиццы и бургеров

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что делает после окончания матей.

«После травмы было много лишнего веса. Через месяц после травмы у меня было плюс четыре килограмма. После возвращения к тренировкам вес держался на этом уровне. После повреждения в любом случае набираешь. Можно, конечно, ничего не есть, но тогда с ума сойдёшь. На самом деле набрать можно и без травмы. После игр всегда очень сильно хочется кушать.

Через час после матча начинается жор — сразу хочется пиццы и бургеров. Сейчас у меня вес стал больше ещё и из-за того, что я чаще стал качаться — в тренажёрке большое внимание уделяю плечевому суставу», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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