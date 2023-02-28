Захарян не перешёл в «Галатасарай» из-за отца
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перешёл в «Галатасарай» из-за позиции своего отца. Об этом сообщает агентство Gezen Dokuz в своей социальной сети.
По информации источника, турецкая сторона достигла соглашения с хавбеком и руководством московского клуба. Проблема заключается в том, что отец игрока не заинтересован в переезде игрока в Турцию.
Напомним, ранее к Захаряну проявляли интерес лондонский «Челси» и турецкий «Галатасарай». Переход 19-летнего полузащитника «Динамо» в стан «аристократов» сорвался из-за экономических санкций, наложенных на Россию Великобританией. Сделка по переходу Захаряна в «Галатасарай» не была осуществлена из-за нежелания игрока переезжать в Турцию.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»:
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