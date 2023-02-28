Орлов: «Спартак» выглядит хорошо, свежо. Пожелаем ему успеха

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Спартака» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом» (4:2). Первая встреча команд также завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

«Для российского футбола матч «Спартака» с «Локомотивом» был очень хорошим. Молодцы, держали темп два тайма. Ну и Промес приятно удивил, атаковал на 90-й минуте. Он же готовился индивидуально, были опасения, а не отстанет ли он по физической форме от команды. Видите, не отстал, сумел себя заставить. Он сейчас лидер «Спартака» — и будет большой головной болью для всех других команд в грядущем продолжении сезона.

Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? А зачем сейчас рисовать какие-то схемы и что-то представлять? Давайте посмотрим, как возобновится сезон. Но выглядят они хорошо, мобильные, бегут, очень хорош Игнатов. Тут надо сказать, что «Спартак» поменял своё лицо. В конце матча с «Локо» вышли два иностранца, а можно уже и без них играть.

Это заслуга Абаскаля, конечно. Главный тренер в команде – это всё. Он молодец, он генератор идей. Да и психологическое состояние у ребят, видно, хорошее. Ну, они же еще с осени начали хорошо играть. Вспомните матч прошлым летом за Суперкубок, а потом какой прогресс начался. Даже игра в Москве против «Зенита» — это уже была совсем другая игра. Так что «Спартак» выглядит хорошо, свежо. Пожелаем ему успеха.

Какое впечатление произвёл «Локомотив»? Команда изменилась полностью. Я чувствую, что Галактионов – очень перспективный тренер, он выстроил игру. А самое главное, обратите внимание на самоотдачу игроков. Эта «химия», взаимоотношения между игроками и тренером… Плюс пришёл Дзюба. Хотя он пока и не вошёл в игру как надо, ясно, что ещё не добрал физически. Но всё равно был очень полезен. Надо, чтобы к нему привыкли партнёры – пока они дают мяч не туда, и он сам не там ждёт. Одним словом, нужна сыгранность, опыт. Но Дзюба без сомнения поможет «Локомотиву». Впрочем, успокаиваться команде нельзя, надо на каждый матч выходить как на последний бой», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».