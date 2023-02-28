Камоцци: Абаскаль проделывает отличную работу с молодежью

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил работу главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля с молодыми футболистами красно-белых.

«Абаскаль проделывает отличную работу с молодежью. Все прогрессируют, а это главное. Этот курс взяли еще в 2021 году. Посмотрим, куда это приведет. Но думаю, что сейчас в «Спартаке» собраны одни из лучших российских футболистов», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, первый матч в рамках текущего розыгрыша Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом», проходивший на домашнем стадионе красно-зелёных, завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). В ответной игре команда Гильермо Абаскаля также одержала победу — 4:2. Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, а железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.