Моуринью — об удалении: арбитр разговаривал со мной неподобающе
Поделиться
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал своё удаление в матче чемпионата Италии с «Кремонезе» (1:2).
«Я эмоциональный, но не сумасшедший. Что-то случилось, иначе у меня не было бы такой реакции. Я должен понять, могу ли я что-то сделать по правилам. Пиччинини дал мне красную после слов четвёртого арбитра, Серры У последнего не хватает честности, чтобы признаться, что он на самом деле сказал. Я не хочу вдаваться в тот факт, что он из Турина, а мы играем с „Ювентусом“ в следующее воскресенье. Он говорил со мной неподобающе. Я хочу понять, есть ли это запись того, что он сказал мне. Он говорил неподобающе», — цитирует тренера Calciomercato.
Жозе Моуринью получил красную карточку в начале второго тайма.
Комментарии
- 1 марта 2023
-
01:03
-
00:55
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:38
-
00:29
-
00:22
-
00:21
-
00:17
-
00:09
-
00:00
- 28 февраля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:42
-
23:41
-
23:24
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:30
-
22:30
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38
Партнерский контент