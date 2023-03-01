Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью — об удалении: арбитр разговаривал со мной неподобающе

Моуринью — об удалении: арбитр разговаривал со мной неподобающе
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал своё удаление в матче чемпионата Италии с «Кремонезе» (1:2).

«Я эмоциональный, но не сумасшедший. Что-то случилось, иначе у меня не было бы такой реакции. Я должен понять, могу ли я что-то сделать по правилам. Пиччинини дал мне красную после слов четвёртого арбитра, Серры У последнего не хватает честности, чтобы признаться, что он на самом деле сказал. Я не хочу вдаваться в тот факт, что он из Турина, а мы играем с „Ювентусом“ в следующее воскресенье. Он говорил со мной неподобающе. Я хочу понять, есть ли это запись того, что он сказал мне. Он говорил неподобающе», — цитирует тренера Calciomercato.

Жозе Моуринью получил красную карточку в начале второго тайма.

Новость по теме
«Рома» проиграла «Кремонезе» в матче Серии А. Моуринью был удалён в начале второго тайма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023