Моуринью — об удалении: арбитр разговаривал со мной неподобающе

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал своё удаление в матче чемпионата Италии с «Кремонезе» (1:2).

«Я эмоциональный, но не сумасшедший. Что-то случилось, иначе у меня не было бы такой реакции. Я должен понять, могу ли я что-то сделать по правилам. Пиччинини дал мне красную после слов четвёртого арбитра, Серры У последнего не хватает честности, чтобы признаться, что он на самом деле сказал. Я не хочу вдаваться в тот факт, что он из Турина, а мы играем с „Ювентусом“ в следующее воскресенье. Он говорил со мной неподобающе. Я хочу понять, есть ли это запись того, что он сказал мне. Он говорил неподобающе», — цитирует тренера Calciomercato.

Жозе Моуринью получил красную карточку в начале второго тайма.