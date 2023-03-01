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«Манчестер Сити» разгромил «Бристоль» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Сегодня, 1 марта, завершился матч 1/8 финала Кубка Англии между «Бристолем» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Эштон Гейт» в Бристоле. Противостояние завершилось со счётом 0:3 в пользу гостей.

Счёт в игре на седьмой минуте открыл Фил Фоден. Во втором тайме полузащитник после паса Хулиана Альвареса

укрепил преимущество «горожан», оформив дубль. Под занавес матча Кевин Де Брёйне довёл счёт до разгромного. Таким образом, «птицы» покинули текущий розыгрыш турнира.

«Арсенал» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков. «Саутгемптон» с 18 очками замыкает турнирную таблицу АПЛ.

«Бристоль» занимает 13-е место в Чемпионшипе. От «Бёрнли», идущего на первом месте, команду отделяет 32 очка.