Владелец «Лидса»: в Англии тратят слишком много денег

Итальянский владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани высказался о тратах английских клубов на трансферы.

«Разрыв между Премьер-лигой и другими европейскими лигами огромен, но, на мой взгляд, мы тратим слишком много денег.

Мы слишком много платим игрокам и слишком много платим за то, чтобы подписать их. Я поклонник Де Лаурентиса в «Наполи», особенно в этом сезоне. То, как он управляет финансами клуба, действительно впечатляет, и он получает результат. Я думаю, что вся Премьер-лига немного ленива. Мы используем деньги, потому что их много, но на самом деле нет необходимости тратить столько», — приводит слова Радриццани DAZN.

«Лидс Юнайтед» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги текущего сезона, набрав 22 очка в 24 играх.