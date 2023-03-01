Владелец «Лидса»: в Англии тратят слишком много денег

Итальянский владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани высказался о тратах английских клубов на трансферы.
«Разрыв между Премьер-лигой и другими европейскими лигами огромен, но, на мой взгляд, мы тратим слишком много денег.
Мы слишком много платим игрокам и слишком много платим за то, чтобы подписать их. Я поклонник Де Лаурентиса в «Наполи», особенно в этом сезоне. То, как он управляет финансами клуба, действительно впечатляет, и он получает результат. Я думаю, что вся Премьер-лига немного ленива. Мы используем деньги, потому что их много, но на самом деле нет необходимости тратить столько», — приводит слова Радриццани DAZN.
«Лидс Юнайтед» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги текущего сезона, набрав 22 очка в 24 играх.
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