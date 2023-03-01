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«Манчестер Юнайтед» хочет совершить два громких трансфера летом. Де Йонг — в списке клуба

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

Как сообщает Sport, английский клуб летом хочет совершить два громких трансфера, и одним из вариантов является подписание хавбека Френки де Йонга.

При этом подчёркивается, что с прошлого лета, когда «Манчестер Юнайтед» пробовал приобрести нидерландца, статус игрока в клубе изменился, и теперь купить его стало ещё сложнее.

В текущем сезоне де Йонг провел 21 игру в Ла Лиге и забил 2 гола.

Напомним, 26 февраля «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв «Ньюкасл» со счётом 2:0. «МЮ» располагается на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 49 очков в 24 играх.

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