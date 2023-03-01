Хавьер Дзанетти оценил шансы перехода Месси в «Интер»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал результаты голосования за лучшего игрока 2022 года, которым стал футболист «ПСЖ» Лионель Месси.
«Для меня Месси олицетворяет сущность футбола, и на протяжении карьеры он это демонстрировал. Он полностью заслужил награду лучшего игрока 2022 года.
После финала ЧМ-2022 я вышел на поле и обнял его, сказал ему спасибо за то, что помог моей мечте осуществиться.
Лео в «Интере» – это сложно, да и, думаю, дороговато», – cказал Дзанетти ESPN.
Напомним, вчера проходила церемония вручения наград ФИФА за 2022 год. Приз лучшему игроку получил аргентинский футболист «ПСЖ» Лионель Месси. Награды также получили и другие представители южноамериканской команды – Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём года, а Лионель Скалони – лучшим тренером.
Месси может получить «Суперзолотой мяч»:
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