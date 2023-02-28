Месси и Карпин сильно удивили. Кто за кого голосовал на премии ФИФА

В понедельник состоялось вручение призов ФИФА в рамках премии The Best: лучшим игроком-2022 признали Лионеля Месси, лучшим тренером – Лионеля Скалони, а лучшими болельщиками стали болельщики сборной Аргентины. Вопросы к победителям и номинантам премии возникли и у фанатов, и у журналистов, и даже у некоторых тренеров – не все посчитали итоги справедливыми. Изучаем, кто за кого голосовал и почему результаты получились именно такими.

Лучший игрок

🇦🇷 Тройка Лионеля Месси: Неймар, Мбаппе, Бензема

Лионель Скалони: Месси, Альварес, Модрич

🇧🇷 Тьяго Силва: Неймар, Месси, Бензема

Тите: Неймар, Месси, Мбаппе

🇭🇷 Лука Модрич: Бензема, Месси, Мбаппе

Златко Далич отказался от участия в голосовании: главный тренер сборной Хорватии объяснил это тем, что его разочаровало отношение ФИФА к его команде.

«Я твёрдо убеждён, что, основываясь на всём, чего мы достигли как национальная команда, мы заслуживаем большего уважения со стороны главного руководящего органа мирового футбола, чем получили, – заявил он. – Сборная Хорватии – единственная, которая вошла в четвёрку лучших команд как на чемпионате мира в Катаре, так и в текущем цикле Лиги наций УЕФА. Наряду с Францией мы – единственная команда, завоевавшая две медали на двух последних чемпионатах мира. В 23 матчах, которые мы провели с чемпионата Европы – 2020, мы проиграли только дважды. После всего этого посмотрите на список из 14 кандидатов на звание лучшего игрока ФИФА среди мужчин. Кроме великого Луки Модрича, где ещё хорватские игроки? Среди пяти финалистов награды «Лучший тренер ФИФА среди мужчин» тренеры, которых я очень уважаю. Трое из них возглавляют сборные, но ни одному из них не удалось пройти квалификацию на финальный турнир Лиги наций УЕФА и выиграть медаль на чемпионате мира. Приняв во внимание всё вышесказанное, я решил не участвовать в процессе голосования за награды этого года, но хочу поздравить всех победителей с заслуженными наградами, особенно Луку с отличным четвёртым местом, хотя для меня он всегда номер один».

🇪🇬 Мохамед Салах: Винисиус, Де Брёйне, Хакими

Руй Витория: Салах, Месси, Мбаппе

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Гарри Кейн: Месси, Мане, Бензема

Гарет Саутгейт: Месси, Модрич, Мбаппе

🇫🇷 Уго Льорис: Мбаппе, Бензема, Месси

Дидье Дешам: Мбаппе, Бензема, Месси

🇩🇪 Мануэль Нойер: Месси, Мбаппе, Левандовски

Ханс-Дитер Флик: Месси, Модрич, Левандовски

Лионель Месси Фото: YOAN VALAT/EPA/ТАСС

🇮🇹 Леонардо Бонуччи: Месси, Бензема, Модрич

Роберто Манчини: Месси, Мбаппе, Неймар

🇰🇷 Сон Хын Мин: Месси, Мбаппе, Бензема

Майкл Франц Мюллер: Беллингем, Холанд, Хакими

🇲🇦 Ромен Сес: Хакими, Бензема, Мбаппе

Валид Реграги: Месси, Мбаппе, Хакими

🇳🇱 Вирджил ван Дейк: Месси, Салах, Де Брёйне

Рональд Куман: Месси, Модрич, Беллингем

🇵🇱 Роберт Левандовски: Месси, Мбаппе, Модрич

Фернанду Сантуш: Мбаппе, Месси, Левандовски

🇵🇹 Пепе: Мбаппе, Модрич, Бензема

Несмотря на то что капитаном сборной Португалии на ЧМ был Криштиану Роналду, в голосовании участвовал именно Пепе. Есть предположение, что это был своего рода протест португальца, который в этом году не попал даже в список номинантов.

Роберто Мартинес: Месси, Де Брёйне, Мбаппе

🇷🇺 Георгий Джикия: Мбаппе, Месси, Бензема

Валерий Карпин: Месси, Бензема, Мбаппе

🇷🇸 Душан Тадич: Месси, Мбаппе, Бензема

Драган Стойкович: Месси, Мбаппе, Модрич

🇪🇸 Серхио Бускетс: Месси, Левандовски, Бензема

Луис де ла Фуэнте: Альварес, Беллингем, Модрич

🇺🇾 Диего Годин: Месси, Мбаппе, Модрич

Диего Алонсо: Месси, Мбаппе, Бензема

Помимо нетипичных вариантов от Салаха, тренеров сборной Кореи и Испании, которые тоже пошли «против всех», были и другие капитаны и наставники, выделившиеся в своём выборе кандидатов.

Капитан сборной Бенина (государство в Западной Африке. – Прим. «Чемпионата»), например, поставил на первое место Садио Мане, а Месси даже не включил в тройку. Примерно то же самое у капитана сборной Кабо-Верде – нет Лео, на первом месте Бензема, на втором Мане, на третьем Мбаппе. Вообще, большинство представителей африканских стран включили в тройку Мане, поставив его либо на первое, либо на второе место. Но вот капитан сборной Габона поместил на первое место Хулиана Альвареса, следом расположил Бензема и Левандовского.

Представитель национальной команды Гайаны (государство в Южной Америке. – Прим. «Чемпионата») лучшим посчитал Беллингема, а на второе и третье места поставил Месси и Мбаппе. Капитан сборной Венгрии на первое место поставил Холанда, не включив в тройку Месси.

Некоторые главные тренеры тоже отличились: так, наставник сборной Словакии Франческо Кальцона выбрал Де Брёйне, Холанда и Винисиуса, Марио Маринике, тренирующий сборную Малави, проголосовал за Холанда, Хакими и Мане. Похожий выбор сделал тренер сборной Кореи – он поставил Беллингема первым, Холанда вторым и Хакими третьим.

Лучший тренер

🇦🇷 Тройка Лионеля Месси: Скалони, Гвардиола, Дешам

Лионель Скалони: Гвардиола, Анчелотти, Реграги

🇧🇷 Тьяго Силва: Анчелотти, Гвардиола, Скалони

Тите: Анчелотти, Гвардиола, Реграги

🇭🇷 Лука Модрич: Анчелотти, Скалони, Реграги

Лионель Скалони Фото: ZUMA/ТАСС

🇪🇬 Мохамед Салах: Анчелотти, Гвардиола, Реграги

Руй Витория: Гвардиола, Анчелотти, Скалони

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Гарри Кейн: Скалони, Анчелотти, Гвардиола

Гарет Саутгейт: Анчелотти, Скалони, Гвардиола

🇫🇷 Уго Льорис: Реграги, Скалони, Дешам

Дидье Дешам: Скалони, Реграги, Анчелотти

🇩🇪 Мануэль Нойер: Гвардиола, Анчелотти, Скалони

Ханс-Дитер Флик: Анчелотти, Скалони, Гвардиола

🇮🇹 Леонардо Бонуччи: Скалони, Гвардиола, Анчелотти

Роберто Манчини: Скалони, Анчелотти, Реграги

🇰🇷 Сон Хын Мин: Скалони, Анчелотти, Гвардиола

Майкл Франц Мюллер: Скалони, Реграги, Анчелотти

🇲🇦 Ромен Сес: Реграги, Скалони, Анчелотти

Валид Реграги: Анчелотти, Скалони, Гвардиола

🇳🇱 Вирджил ван Дейк: Анчелотти, Гвардиола, Скалони

Рональд Куман: Анчелотти, Скалони, Гвардиола

🇵🇱 Роберт Левандовски: Анчелотти, Скалони, Гвардиола

Фернанду Сантуш: Салони, Реграги, Анчелотти

🇵🇹 Пепе: Анчелотти, Реграги, Дешам

Роберто Мартинес: Скалони, Анчелотти, Гвардиола

🇷🇺 Георгий Джикия: Дешам, Реграги, Анчелотти

Валерий Карпин: Анчелотти, Гвардиола, Дешам

🇷🇸 Душан Тадич: Анчелотти, Скалони, Гвардиола

Драган Стойкович: Анчелотти, Скалони, Дешам

🇪🇸 Серхио Бускетс: Скалони, Анчелотти, Гвардиола

Луис де ла Фуэнте: Скалони, Анчелотти, Реграги

🇺🇾 Диего Годин: Скалони, Анчелотти, Дешам

Диего Алонсо: Скалони, Анчелотти, Гвардиола

В этом голосовании нетипичных вариантов не было – в основном тренеры и капитаны миксовали по разным местам пять вышеуказанных фамилий. Джикия был не единственным капитаном, кто не включил в тройку Скалони: то же самое сделали капитаны Буркина-Фасо, Камбоджи, Египта, Фиджи, Гвинеи-Бисау, Гаити, Японии, Косова, Мальдив, Мали, Монголии, Португалии, Сейшел, Южного Судана, Суринама, Таджикистана, Таиланда, Турции и ОАЭ.