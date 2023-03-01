Дивеев рассказал, что отличает Федотова от предыдущих тренеров ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о главном тренере московской команды Владимире Федотове.

«Федотова от других тренеров ЦСКА отличает коммуникация с игроками, трепетное отношение к каждому футболисту. Федотов хочет, чтобы все были вместе. Чтобы не было разделения на группы: молодые, старые, иностранцы, россияне. Если ходим в ресторан, то все вместе. Когда он только пришёл в команду, сказал речь: «У нас нет разделения на защитников, вратарей и так далее. Мы все вместе».

Владимир Валентинович требовательный. Он не разносит. Есть «пихач», да, но в раздевалках вроде ничего не летало. Федотов просит выкладываться в любой момент. Да, есть упражнения, где можно ха-ха поймать, но во время тактических занятий, например, отвлекаться нельзя», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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