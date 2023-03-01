Источник: сегодня «Галатасарай» встретится с семьёй Захаряна и представителями «Динамо»
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«Галатасарай» по-прежнему намерен подписать российского полузащитника Арсена Захаряна. Сегодня турецкий клуб встретится с семьёй Захаряна и представителями «Динамо», чтобы окончательно оформить сделку по футболисту, информирует Gezen Dokuz в «Твиттере».
Напомним, ранее к Захаряну проявляли интерес лондонский «Челси» и турецкий «Галатасарай». Переход 19-летнего полузащитника «Динамо» в стан «аристократов» сорвался из-за экономических санкций, наложенных на Россию Великобританией. Сделка по переходу Захаряна в «Галатасарай», по сведениям некоторых СМИ, не была осуществлена из-за нежелания игрока переезжать в Турцию. Другие же источники сообщали, что Арсен не перешёл в «Галатасарай» из-за позиции своего отца.
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