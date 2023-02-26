Экс-игрок «Кубани» Обедзинский: Захаряну на первенство бани играть, а не в «Галатасарае»!

Бывший игрок «Кубани» Владимир Обедзинский раскритиковал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна за игру в кубковом матче с «Крыльями Советов», а также выразил мнение, что уровень хавбека бело-голубых не соответствует тому количеству трансферных слухов, которые возникают вокруг футболиста.

«Захаряну на первенство бани играть, а не в «Галатасарае»! Посмотрел я его с «Крыльями Советов». Самарцы понравились, молодцы. А Захарян сейчас не молодец, он не соответствует тому, что о нём говорят. Те, кто начинают спорить с судьями, – те уже всё, поймали манию величия и считают себя суперфутболистами. Это в том числе про Захаряна.

Полтора-два года назад он был хорош, но потом стал серой личностью. Сколько теперь ждать, что он опять раскроется? Чего Шварц летом не взял с собой Захаряна в берлинскую «Герту»? Это игры закулисных агентов, они начали поднимать ставки. У «Динамо» Тюкавин в каждом матче забивает, но в основу ставят почему-то Смолова. Мне нравится Тюкавин – он высокий, работоспособный и чувство гола у него есть. Самое главное, что он забивной», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».