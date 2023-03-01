Дивеев: все команды, которые приезжают в гости к «Зениту», боятся

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о самом обидном моменте в первой части сезона-2022/2023.
«Самый обидный момент первой части сезона ― поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге. В первом тайме они нас прижали, а во втором тайме мы их возили, возили, возили… Гол Карраскаля отменили, а потом Мантуан с 40 метров ударил и попал.
Все команды, которые приезжают к «Зениту» в гости, боятся. Каждый клуб против них закрывается. Понятно, что Клаудиньо и Малком ― большие мастера. Мы вот приехали в этом сезоне, они в первом тайме нас тоже зажали. Но в раздевалке мы поговорили: «Хватит бояться, мужики. Давайте принимать мячи, разворачиваться с ними». После этого матча я подумал: «А почему мы так первый тайм не играли?» — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»:
- 1 марта 2023
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