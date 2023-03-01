Игорь Дивеев рассказал, как изменилась РПЛ из-за отъезда многих легионеров

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказал мнение о том, как изменилась Российская Премьер-Лига из-за отъезда многих легионеров.

«После отъезда легионеров в РПЛ стало меньше игроков, которые могут в одиночку решить эпизод, которые делали разницу. Я всегда вспоминаю Луиса Адриано в «Спартаке» ― он был противным нападающим, дерзким, очень хорошо корпусом играл. Или Зе Луиш, который со своими пружинами в коленях выпрыгивал до космоса. Сейчас стало меньше таких ярких футболистов, но больше командной игры», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дивеев провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»: