Артём Дзюба назвал своих главных друзей в футболе

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос о самых главных своих друзьях в футболе.
«Тут мне трудно… Слуцкий — сто процентов номер один, потому что мы с ним очень близко дружим. Слуцкий, раз. Трудно. Черчесов пусть будет, два. Но это люди, которых я просто уважаю и обожаю. Прямо другом из футбола могу назвать Слуцкого, с которым могу видеться, созваниваться, чем-то делиться.
Из футболистов в какой-то период это был Лунёв Андрюха, какой-то период Кокора (Кокорин. — Прим. «Чемпионата»), когда-то Оздоев — с ним и сейчас, в принципе, общаемся. В какой-то период это Ракицкий был. Тяжело прям так близко, у каждого свои семьи. А так много ребят, с которыми я дружу, но чтобы прямо душа в душу, наверное, только Слуцкий», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.
- 1 марта 2023
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