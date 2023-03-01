Дивеев объяснил, почему у Фукса и Гайча не получилось заиграть за ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказал мнение, почему бразилец Бруно Фукс и аргентинец Адольфо Гайч не заиграли в армейской команде.

«Фукса мне жалко ― травма за травмой. Я же видел, как он работает, Бруно тренировался в тренажёрке целыми днями, приезжал ради этого в девять утра. Я с ним часто разговаривал, спрашивал про травмы, а он отвечал: «Я, честно, уже устал от этих травм». Он и питание поменял, и закачался, и поздоровел внешне ― и тут ещё одна травма. Невезуха.

А что касается Адольфо, то есть форварды разного типажа: столбы, как Дзюба, или Лукаку, которые хорошо бегут, Чалов, который очень техничен и хорошо бежит за спину. А Гайч может ударить с разворота в тот момент, когда ты этого даже не ожидаешь, у него есть этот фарт. В самом начале этого сезона Адольфо очень здорово прибавил, начал бегать быстрее, окреп. В «Вероне», надеюсь, у него всё получится», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»: