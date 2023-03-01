Губернатор Пермского края: задача «Амкара» — добраться до Первой лиги

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о задачах ФК «Амкар-Пермь».

«Действительно, «Амкар» для нас является знаковым брендом, клубом, для пермяков это народная команда. Когда мы принимали решение о восстановлении этого клуба, именно из этого и исходили. Что касается дальнейших перспектив команды, то всё будет зависеть от того, какой уровень она будет показывать. Если по итогам этого сезона ей удастся завоевать место, позволяющее подняться в первый дивизион, то Пермский край поддержит это, безусловно, с точки зрения и поиска спонсорства, и финансирования под новые, более амбициозные задачи.

Такая задача президенту клуба Валерию Чупракову поставлена, но мы сейчас [об этом] не говорим, потому что очень осторожны с точки зрения обещаний. Если мы обещаем, то должны исполнять. Про Премьер-Лигу пока не говорим, но добраться до Первой лиги — такая задача команде поставлена. Для этого мы также помогаем обновлять инфраструктуру на стадионе «Звезда». В этом году будет обновлено поле, будет проведён ещё ряд ремонтных работ. Сейчас клуб посещают четыре-пять тысяч. Я сам это вижу, наблюдаю, хожу на игру, дальше посмотрим. Задача — на ступенечку подняться», — приводит слова Махонина ТАСС.

«Амкар-Пермь» занимает второе место в турнирной таблице подгруппы «4А» Мелбет Второй лиги.