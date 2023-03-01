«Динамо» — «Крылья Советов»: Гладышев сравнял счёт в матче

Сегодня, 1 марта, в ответном матче в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Полузащитник бело-голубых Ярослав Гладышев сравнял счёт в матче. Арсен Захарян со штрафного навесил во вратарскую, самарские защитники выиграли борьбу в воздухе, но не смогли выбить мяч за пределы штрафной. Гладышев после подбора пробил низом — мяч с помощью рикошета отправился в ворота.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Динамо» и «Крыльев Советов».
Напомним, первый матч команд прошёл в Самаре и завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:1. Победитель двухматчевого противостояния отправится в 1/2 финала Пути РПЛ, а проигравший — во второй этап 1/4 финала Пути регионов.
- 1 марта 2023
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