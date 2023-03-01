Видеообзор матча «Динамо» — «Крылья Советов»

Сегодня, 1 марта, в ответном матче в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Владимир Писарский открыл счёт в матче на 29-й минуте. Полузащитник бело-голубых Ярослав Гладышев сравнял счёт в матче на 75-й минуте.

В первой игре команда Славиши Йокановича проиграла самарскому коллективу со счётом 1:2, так что по сумме двух встреч бело-голубые уступили подопечным Игоря Осинькина с общим счётом 2:3. В полуфинал Пути РПЛ прошли самарцы, а москвичи продолжат выступление в Пути регионов.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Динамо» и «Крыльев Советов».