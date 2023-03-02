Жена обвиняемого в изнасиловании Хакими инициировала развод с футболистом

Испанская актриса Хиба Абук начала процедуру развода с марокканским защитником французского «ПСЖ» Ашрафом Хакими, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении молодой девушки. Об этом сообщает El Cierre Digital.

По информации источника, развод пары не связан с обвинениями футболиста в изнасиловании, так как он начался уже несколько недель назад из-за того, что отношения между Абук и Хакими были напряжёнными из-за разного видения жизни.

На церемонии награждения ФИФА, которая прошла в понедельник, 27 февраля, Хакими не был замечен с Абук, что также косвенно свидетельствует о напряженности в отношениях супругов.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, Хакими был обвинён в сексуальном насилии в отношении молодой девушки. Адвокат футболиста опроверг данную информацию.

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