Жена обвиняемого в изнасиловании Хакими инициировала развод с футболистом

Испанская актриса Хиба Абук начала процедуру развода с марокканским защитником французского «ПСЖ» Ашрафом Хакими, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении молодой девушки. Об этом сообщает El Cierre Digital.
По информации источника, развод пары не связан с обвинениями футболиста в изнасиловании, так как он начался уже несколько недель назад из-за того, что отношения между Абук и Хакими были напряжёнными из-за разного видения жизни.
На церемонии награждения ФИФА, которая прошла в понедельник, 27 февраля, Хакими не был замечен с Абук, что также косвенно свидетельствует о напряженности в отношениях супругов.
Напомним, в воскресенье, 26 февраля, Хакими был обвинён в сексуальном насилии в отношении молодой девушки. Адвокат футболиста опроверг данную информацию.
Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка
- 2 марта 2023
-
00:24
-
00:18
-
00:07
- 1 марта 2023
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:35
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:38
-
21:24